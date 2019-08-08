شكرا لقرائتكم لاسارتي يحتوى غضب المستبعدين إفريقيا ويؤكد: باب المشاركة مفتوح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتوى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى غضب لاعبى الفريق الأحمر غير المُقيّدين أفريقياً بعدما عقد جلسة خاصة معهم، من أجل مطالبة الجميع بتقديم أفضل ما لديه فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على فرصته فى المشاركة.

أكد لاسارتى للاعبين أن باب المشاركة سيكون مفتوحا على مصرعيه أمام الجميع وإن الملعب والاجتهاد والتركيز فقط سيكون الفيصل للمشاركة.

وأشار لاسارتى فى جلسته مع اللاعبين أن عدم قيدهم فى القائمة الأفريقية لا ينتقص على الاطلاق من قدراتهم ولكنها تبقى رؤية فنية فى المقام الأول وتأتى وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة فى منافسات دورى أبطال أفريقيا.

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يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى اختار 26 لاعباً تم قيدهم أفريقياً وهم.. حراسة المرمى : محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى. خط الدفاع : أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد. خط الوسط : إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى. خط الهجوم : مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

فيما تم استبعاد مؤمن زكريا وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وهشام محمد ومحمد شريف وعمرو جمال لأسباب فنية، بينما تم استبعاد الثلاثى سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة، ولم تشهد القائمة الأفريقية قيد لاعبى الفريق المُعارين، أمثال عمار حمدى الذى انتهت إعارته للاتحاد وعاد للأهلى مؤخرًا، وحسين السيد الذى انتهت إعارته لنادى الاتفاق السعودى مؤخرًا.

يذكر أن الأهلى يستهل مشواره بدورى أبطال أفريقيا بمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان فى ذهاب الدور التمهيدى يوم الأحد القادم ببرج العرب بالإسكندرية.