الأمريكي تيريل ستوجلين يقود سلة الزمالك لموسم آخر...

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جدة - عمرو شويل كشف الأمريكي تيريل ستوجلين لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك، تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسم آخر. وانضم ستوجلين لصفوف سلة الزمالك الموسم الماضي، وكان أحد الأسباب الرئيسية فى تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري الممتاز بعد غياب دام 12 عاما بالتمام والكمال عقب حسب اللقب على حساب فريق الجزيرة. وأعلن ستوجلين عبر حسابه بموقع "إنستجرام" تجديد عقده مع الزمالك، حيث كتب : "زمالك مصر .. هيا لنحصد لقب جديد"، ثم وجه رسالة طريفة لجماهير القلعة البيضاء، قائلا : "يا رجل متى سيبدأ الموسم الجديد!".

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