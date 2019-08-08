شكرا لقرائتكم تونسى جديد ينضم للدورى المصرى من بوابة وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم لاعب تونسي جديد، للدوري المصري الممتاز، بعد تعاقد مسئولي نادي وادي دجلة، مع التونسي رفيق كابو لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا.



التونسي رفيق كابو

وقام رفيق كابو، بتوقيع عقود انتقاله لنادي وادي دجلة لمدة موسمين قادمين لينضم لكتيبة اللاعبين التونسيين المتواجدين فى الدوري المصري بالوقت الحالي.

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ويضم الدوري المصري الممتاز، العديد من اللاعبين التونسيين المميزين على رأسهم ثنائى الزمالك فرجانى ساسى وحمدى النقاز ولاعب الأهلي علي معلول.

وحضر رفيق كابو لمقر نادي وادي دجلة خلال الساعات القليلة الماضية، وخضع للكشف الطبي بنجاح، لتنتهى إجراءات انتقاله لصفوف الفريق الدجلاوي ويصبح لاعبا ضمن الفريق بشكل رسمي.



التونسي رفيق كابو

وتواجد لاعب الوسط التونسي فى صفوف فريق اتحاد المنستيري قبل دخول إدارة وادي دجلة فى مفاوضات لضمه بناءا على رغبة اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق، عقب ترشحيه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.