شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يشاهد أهلى بنى غازى فى إجازة عيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، فريق أهلى بنى غازى الليبى، عن طريق مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالفريق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الفريقين.

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ويواجه الاسماعيلى أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل، حيث أوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.