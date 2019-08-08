شكرا لقرائتكم أوباما يرتدي القميص رقم 11 في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر يوسف أوباما لاعب الزمالك، على ارتداء القميص رقم 11 فى بطولة دورى أبطال إفريقيا حيث يستهل الأبيض مشواره فى البطولة بمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من منافسات البطولة الأفريقية.

وبذلك حصل أوباما بشكل رسمى على قميص كهربا الذى رحل إلى أفيس البرتغالى بعدما كان يرتدى أوباما القميص رقم 10 فى الموسم الماضى إلا إنه أعاد ذلك القميص لشيكابالا قائد الفريق العائد للأبيض بعد نهاية إعارته لأبولون سميرنى اليونانى.

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وكان شيكابالا قد تنازل عن قميصه رقم 10 وأهداه لأوباما قبل رحلة احترافه القصيرة فى اليونان ثم عاد وحصل على قميصه مجددا ليقرر أوباما ارتداء القميص رقم 11 وتم قيده به فى قائمة الفريق بدورى الأبطال.

يذكر أن أوباما ظهر فى تدريبات الزمالك بالقميص رقم 20 والقميص رقم 11 قبل أن يتقرر بشكل رسمى ظهوره بالقميص الأخير فى المباريات الرسمية القادمة للأبيض.