شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر رد اتحاد الكرة للفيفا على شكوى "بطاقة كهربا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز اتحاد الكرة ردا رسميا على شكوى الاتحاد البرتغالى ونادى أفيس ضده إلى الفيفا، للحصول على البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا.

ويتضمن رد اتحاد الكرة الذى سيتم إرساله إلى الفيفا خلال الساعات القليلة المقبلة، أن اللاعب مرتبط بعقد سارى مع ناديه الزمالك ويتبقى فيه 3 مواسم مقبلة، بجانب أن العقد موثق فى اتحاد الكرة ولا صحة لما يتردد حول إدعاءات اللاعب ببطلانه، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من إرسال بطاقة اللاعب للبرتغال، لأن اللاعب خالف عقده مع الزمالك.

وتقدم نادى أفيس البرتغالى بشكوى رسمية، عن طريق الاتحاد البرتغالى لكرة القدم، إلى الفيفا ضد اتحاد الكرة المصرى ونادى الزمالك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا.

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وتسلم اتحاد الكرة إخطارا من الفيفا بوجود شكوى ضده من نظيره البرتغالى ونادى أفيس، بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب بعد توقيعه لناديه الجديد.

يذكر أن كهربا وقع منذ فترة لأفيس البرتغالى، وأرسل ناديه طلبا للجبلاية لإرسال البطاقة الدولية إلا أن الزمالك رفض إرسالها بداعى سريان عقده مع اللاعب.