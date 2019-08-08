شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي فى ذهاب دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الذهاب بين الزمالك وديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال افريقيا، المقرر اقامتها 11 أغسطس، على أن يقام 16 أغسطس الجارى .

وحصل الزمالك على موافقة من ديكاداها الصومالى والاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تأجيل مباراة الفريقان، وذلك بعد طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والزمالك تأجيل المباراة بعد قرار رفض الجهات الأمنية إقامة المباراة على ستاد بتروسبورت أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقرر إقامة المباراة بين الزمالك وديكاداها الصومالى على ملعب بتروسبورت كما هو محدد لها بعد تعذر إقامة المباراة على الملعب ذاته يوم عيد الأضحى المبارك. Advertisements

الجدير بالذكر أن بعثة الفريق الصومالى وصلت للقاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.