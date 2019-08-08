شكرا لقرائتكم نصيحة تبعد مدرب الأهلى السابق عن تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابتعد البرتغالي بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن دائرة المرشحين لتولي تدريب فريق الزمالك، خلال الموسم الكروي الجديد، بعد قيام مسئولي القلعة البيضاء بجس نبض المدرب خلال الأيام الماضية، بخصوص إمكانية توليه المسئولية.

كشف مصادر مطلعة، أن مسئولي الزمالك، قاموا بجس نبض بيسيرو عن طريق مقربين من الخواجة، وبعد مهلة أبدى المدرب عدم رغبة فى قبول العرض الأبيض ليخرج من الحسابات نهائيا.

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أضافت المصادر أن الثنائي البرتغالي، فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك ومانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، كانا لهما دور كبير فى فشل مفاوضات بيسيرو مع القلعة البيضاء، بتوجيه نصيحة للمدرب بعد قبول العرض الأبيض وهو ما حدث.

ويعلن نادي الزمالك، عن اسم المدير الجديد خلال ساعات قليلة، وفقا لتأكيدات مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، بالاستقرار على بعض الأسماء النهائية، للتعاقد معها وسيكون الإعلان الرسمي فى القريب العاجل.