شكرا لقرائتكم لجنة القيم تؤجل قرار معاقبة الحكام التسعة بسبب انتقادات السوشيال ميديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد المستشار عبده صالح ، إنه قرر تأجيل القرارات نظرا لعدم خضوع اثنين من الحكام للتحقيق حيث تم تحديد موعد جديد لهما، على أن يصدر قراراته بشأن الحكام التسعة بعد العيد.
ذكر أن لجنة القيم برئاسة المستشار محمد عبده صالح وحضور المستشار محمود عابدين ، اجتمعت أمس حيث استدعت مجموعة من الحكام للمثول أمامها لسؤالهم في المذكرة المقدمة من لجنة الحكام وتتضمن اتهامهم بالتجاوز في حقه عبر المواقع الإلكترونية الفيس بوك.
ومثل أمام اللجنة كل من : محمد صابر ومحمد إبراهيم وأسامة إسماعيل وأحمد نظير وسيد محمد وعدلي إبراهيم وصالح سلامة، فيما تغيب عن الحضور كل من : إكرامي سالم وأحمد مقبل.
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