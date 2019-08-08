شكرا لقرائتكم زيزو يخرج من حسابات الزمالك أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصبح أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض في مباراة ديكاداها الصومالي ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.
وكشف مصدر بجهاز الزمالك عن حصول اللاعب على إجازة بسبب زفافه مؤخرا على أن يعود للتدريبات بعد عيد الأضحى استعدادا للقاء العودة المقرر له يوم 23 من الشهر الجاري.
ويفتقد الزمالك في مباراة الأحد لخدمات كل من محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر ومحمد أوناجم.
كانت هذه تفاصيل خبر زيزو يخرج من حسابات الزمالك أمام ديكاداها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.