شكرا لقرائتكم زيزو يخرج من حسابات الزمالك أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض في مباراة ديكاداها الصومالي ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

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وكشف مصدر بجهاز الزمالك عن حصول اللاعب على إجازة بسبب زفافه مؤخرا على أن يعود للتدريبات بعد عيد الأضحى استعدادا للقاء العودة المقرر له يوم 23 من الشهر الجاري.

ويفتقد الزمالك في مباراة الأحد لخدمات كل من محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر ومحمد أوناجم.