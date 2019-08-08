شكرا لقرائتكم الأهلى: أزارو لم يتلق أى عروض رسمية من داخل مصر أو خارجها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالنادى الأهلى أن المغربى وليد أزارو لم يتلق عروضاً رسمية من أية أندية خارجية أو داخلية خلال الفترة الماضية، على الرغم من أن التقارير الإعلامية الخارجية أعلنت أن نادى بوردو الفرنسى رصد 3 ملايين يورو لضم آزارو، رغم إعلان قائمة الأهلى الأفريقية وتواجد أزارو فى القائمة المحلية والأفريقية للفريق، إلا أن رحيل المهاجم المغربى ليس أمراً صعباً ولا مستحيلاً داخل القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن النادى لم يتلقى عرضاً رسمياً لضم المهاجم المغربى سواء من بوردو أو من أى ناد أخر، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل لاعب فى الفريق إلا إذا كان هناك عرضاً رسمياً لشراؤه.

وأوضح المصدر: أزارو تم قيده محلياً وأفريقياً للموسم الجديد لذا سيكون من الصعب الاستغناء عنه لكن لو كان العرض الخارجى مُغر فقد يتم إعادة الحسابات والموافقة على بيع اللاعب الصيف الجارى.

ويُعانى أزارو من أزمة الثقة والفرص المهدرة التى عانى منها بشكل واضح طوال الموسم المنقضى حيث أهدر عشرات الأهداف السهلة التى جعلت الجماهير غير راضية عنه بشكل جيد.