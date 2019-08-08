مصدر: تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال إلي ما بعد العيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال مصدر مسئول بنادي الزمالك إن مباراة الفريق مع ديكاداها الصومالى تأجلت إلى ما بعد عيد الأضحى.
وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته أن مسئولي الزمالك توصلوا لاتفاق مع مسؤولي نادي ديكاداها الصومالى والاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تأجيل مباراة الفريقين المقرر لها يوم الأحد المقبل إلى الـ 16 من أغسطس.
وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت كما هو محدد لها .
ووصلت بعثة الفريق الصومالى إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، للاستعداد لمباراة الذهاب التي تقام الجمعة القادم على أن يستمر في مصر حتى مباراة العودة المقر لها يوم 23 من الشهر الجاري.
ويبدأ عيد الأضحى المبارك الأحد القادم الموافق الـ 11 من أغسطس وينتهي فى الـ 15 من أغسطس.
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