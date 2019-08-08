بالأسماء.. 8 غيابات للزمالك أمام بطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك إن أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق سيغيب عن مواجهة الفريق الأبيض ضد ديكاداها الصومالي بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك الأحد القادم فريق ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف طارق يحيى أن الجهاز الفني منح الجناح الشاب إجازة زواج تنتهى بعد عيد الأضحي المبارك على أن يكون جاهزاً لمباراة العودة المقر لها يوم 23 من الشهر الجاري.

ويفقد الزمالك 8 لاعبين عن مواجهة بطل الصومال وهم : زيزو،ومحمود علاء، وطارق حامد، وفرجاني ساسي، ومصطفى فتحي، ومحمد عبد الشافي، وإسلام جابر، ومحمد أوناجم.

وتعاقد الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع 8 لاعبين بالإضافة إلى استعادة الثنائي، محمود عبد الرازق "شيكبالا" ومصطفي محمد، وقام بقيد جميع الصفقات باستثناء محمد أوناجم في القائمة الأفريقية.