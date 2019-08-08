واقعة جديدة.. صلاح يتعرض للعنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لواقعة عنصرية جديدة من أحد مشجعي نادي إيفرتون والذي يُعد المنافس التقليدي للريدز في مقاطعة ميرسيسايد.

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية قالت إن أحد مشجعي "التوفيز" وجه عبارات عنصرية لصلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضافت الصحيفة أن إدارة إيفرتون أبدت غضبها تجاه واقعة العنصرية التي تعرض لها صلاح حيث تدين بأقوى العبارات أي نوع من أنواع العنصرية.

Advertisements

وبحسب الصحيفة والمقربة من ليفربول فأن إدارة إيفرتون قررت فتح تحقيق للتأكد من هذه الواقعة.

صلاح سبق وأن تعرض لهتافات عنصرية من قبل وتحديدًا خلال مباراة ليفربول وويست هام في إطار منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

جدير بالذكر أن صلاح يستعد لقيادة ليفربول غدًا الجمعة لمواجهة الصاعد حديثًا نوريتش سيتي في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة بريميرليج.