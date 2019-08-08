اغتيال أحد زعماء ألتراس لاتسيو في روما

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الخميس، عن مقتل فابريتسيو بيشيتيلي، المعروف بلقب “ديابوليك”، الذي يعتبر واحداً من أهم زعماء المشجعين المتشددين “ألتراس” لفريق لاتسيو، بعدما تعرض لإطلاق نار بالرأس في روما.

بحسب التحقيقات الأولية، قتل بيشيتيلي بينما كان جالساً على مقعد عام بحديقة أكويدوكتوس الواقعة جنوب شرقي العاصمة الإيطالية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن بيشيتيلي تلقى طلقة نارية بالرأس من الخلف، وأن شاهد رأى ما حدث هو الذي أبلغ الشرطة التي طوقت المنطقة على الفور.

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وحتى الآن، لم يتم التعرف على هوية مطلق النار، في حين بدأت السلطات الإيطالية تحقيقاً لاستيضاح ملابسات الجريمة.

وكان بيشيتيلي (53 عاماً) خضع في الماضي لتحقيقات على صلة بتجارة المخدرات، كما أن اسمه تردد في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم “مافيا كابيتال”، وهي شبكة إجرامية كان لها صلة بالأعمال والسياسة في روما وتم الكشف عنها في 2014.

كما عُرف “ديابوليك” برسائله المعادية للسامية وللنساء، إذ كان يدافع عن ضرورة منع السيدات من المشاركة في كرة القدم.