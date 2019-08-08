ديبالا علي وشك الانضمام إلي هذاالنادي

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي بشكل كبير، من ضم صانع اللعب الأرجنتيني باولو ديبالا، من صفوف يوفنتوس.

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، يأمل توتنهام في إتمام الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية مساء اليوم الخميس.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس في 2015 قادماً من باليرمو الإيطالي، مقابل 23 مليون و400 ألف جنيه إسترليني.

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 10 أهداف ليوفنتوس في الموسم الماضي.

ويتطلع توتنهام بقوة لضم ديبالا، بعد فشله في ضم برونو فيرنانديز، عقب مغالاة ناديه سبورتينغ لشبونة البرتغالي في طلباته المالية.