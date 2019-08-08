شاهد.. عمرو الجندي: لم اعتذر عن الإنضمام إلى منتخب مصر

كشف الدولي عمرو الجندي لاعب فريق الجزيرة لكرة السلة السبب وراء عدم ضمة لقائمة المنتخب المشاركة في بطولة الأفروكان والتي ودعتها مصر من دور المجموعات.

ونشر الجندي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا :"مكنتش حابب اتكلم فى الموضوع على الsocial media بس للأسف مضطر بسبب الضرر الذى اواجهه بسبب التشهير بى من بعض الناس المأجورة".

مشيرًا :"انا لم اتأثر بما قيل وكتب على الsocial media بس حبيت اوضح بعض الحقائق للراي العام و لأننى لم اجد المسانده لى كلاعب مثل منتخب مصر في كثير من البطولات الدولية".

وأكد الجندي قائلًا :"هذا ماحدث: تلقيت مكالمة من الاتحاد المصرى لكرة السلة انى اتحولت للتحقيق بسبب ماورد فى تقرير المدير الفنى للمنتخب ودكتور المنتخب الذان ايضًا المدير الفنى والدكتور لنادى الزمالك".

وأضاف:"استغربت جدا من موقف المدير الفنى لاننى لم اتغيب عن اى كشف طبى او اجتماع طلب منى ان احضره منذ بداية تجمع المنتخب وكان الجميع يعلم الاصابة البالغة التى اعانى منها بضهري والتى اضطرتنى للجوء لتدخل جراحى خلال الموسم الماضى و تجددها في نهايه الموسم و غيابي عن تصفيات بطوله الافروكان بدون مشاكل" .

وواصل:" قبل السفر للاردن فى معسكر اعداد للبطولة طلب منى ان اقوم بعمل كشف طبى آخر وبالفعل حضرته، ولم يطلب منى المدير الفنى السفر للاردن، و بعد عودة المنتخب تم ابلاغى ان اذهب لتدريب لمنتخب وبالفعل ذهبت.

لم يكن الدكتور موجود فى التمرين بسبب انشغاله باعمال خاصة بنادى الزمالك لكنى قمت بالاتصال به واعطانى بعض التمارين التى يريدنى القيام بها واخبرني المدير الفنى انه يعلم ان من الصعب ان الحق بالبطوله ولكن يريد ان يقوم بمحاوله للحاق بالفريق من الدور قبل النهائى فقط . مع ان هذا سيسبب لى ضرر كبير فى ضهرى لم ابدى اى اعتراض".

وأستطرد:" فى اول يوم مع المنتخب قمت بالاحماء مع الفريق ثم بعض التمارين التى طلبها منى الدكتور، وفى اليوم التالى ذهبت للتمرين وقام الدكتور بالكشف على ضهرى و القيام ببعض التمارين واخبرنى انى من الصعب اللحاق بالبطوله لكنه لايستطيع اخذ قرار ويجب الرجوع للمدير الفنى، وفى نفس اليوم فى التمرين المسائى سألت الدكتور اعمل ايه انهاردة وكان رده معنديش حاجة تعملها، وبعد التمرين اجتمعت مع السيد رئيس اتحاد كرة السلة وفوجئت ان المدير الفنى يخبره انه تم اعطائى برنامج تأهيلى على مدار شهر ونصف وطبعا هذا لم يحدث علي ان يتم اظهاره ان وجد ، وجاء الدكتور واخبرهم انه طلب منى اشتغل سباحة و core فقط كمرحله اولى فى التأهيل وذلك ما قمت به بالفعل لأن الراحة السلبية

Advertisements

ضارة على ضهرى هذا ما حدث".

وأشار :"بعد المقابلة قمت بالاتصال بالسيد رئيس الاتحاد وابلغته انى على استعداد كامل للسفر مع المنتخب بالرغم من الاصابة اذا كانت وجهة نظر الاتحاد والمدير الفنى ان أسافر واحاول اللحاق بالفريق فى الادوار النهائية. قمت بعدها بالاتصال برئيس لجنة المنتخبات واخبرته نفس الشئ".

وأكمل الجندي قائلًا :"كان جواز سفرى مع المنتخب وبالفعل حصلت على الvisa الخاصة بمالى ولكنى لم استدعى للسفر لأنى غير جاهز، لم يكن هناك اى مشكلة حتى تلقى المنتخب هزيمة من chad والتى ادت للأسف الى خروج المنتخب من البطوله بعدها قدم المدير الفنى لنادى الزمالك تقرير للاتحاد ولم ينفى فيه اصابتى ولكنه طلب التحقيق معى لعدم التزامي بالبرنامج التاهيلي الغير موجود من الاساس".

وشدد:"انا لم اتغيب عن المنتخب فى ال11 عام الماضية الا لاصابات بالغة كقطع فى الرباط الصليبى مثلا، مشيرًا ان السبب الرئيسى للعملية التى اجريتها هو التحامل على اصابتى ولعب تصفيات كاس العالم مع المنتخب مما ادى الى تغيبى عن دورى المرتبط بالكامل، تجددت الاوجاع فى المباريات الأخيرة فى الدورى وذهبت للدكتور الذى اجرى لى العملية واخبرنى ان حالة ضهرى تسوء وانى احتاج فترة راحة وعلاج طبيعى والا قد احتاج لتدخل جراحى آخر لتثبيت فقرات في العمود الفقري يوجود بها تزحزح".

وأختتم :"انا لم اعتذر عن المنتخب ولم اتغيب عن اى اجتماع اوكشف طبى وانا على اتم استعداد للذهاب لأى جراح مخ واعصاب للتأكد مما ذكرته والله على ما اقول شهيد آسف على الاطالة لكنى اردت التوضيح".

وكان مجلس إدارة إتحاد كرة السلة قرر تحويل رباعي المنتخب المصري "إبراهيم الجمال - رميح سامح - عمر طارق - عمرو الجندي" إلى التحقيق، بناءً على تقرير الكابتن عصام عبد الحميد المدير الفني السابق لمنتخب مصر.