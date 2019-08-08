مهاجم روما على أعتاب إنتر ميلان

يسعى نادي إنتر ميلان إلى الحصول على خدمات البوسنى إيدين دجيكو مهاجم فريق روما الإيطالى لانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادى إنتر ميلان قدم عرضًا لروما للحصول على المهاجم دجيكو مقابل 20

مليون يورو.

الجدير بالذكر بأن إنتر ميلان يسعى بشدة لإنهاء سابع صفقات الفريق هذا الموسم بعد التعاقد مع كل من الإيطالى نيكولو باريلا، الأوروجوايانى دييجو جودين وستيفانو سينسى، النمساوى فالنتينو لازارو، الفرنسى لوسيان

أجوميه و البرازيلي جابرييل برازو.

لاعب دجيكو صاحب الـ 33 عامًا فى أكثر من نادى منهم جيلييزنيتشار ساراييفو، تيبليتسه، أوستى ناد لابيم، فولفسبورج وتعد مسيراته مع نادى مانشستر سيتى عام 2011 هى الأبرز فى تاريخ اللاعب حيث شارك مع الفريق فى 130 مباراة أحرز خلالها 50 هدفًا ثم انتقل إلى نادي روما عام 2015.