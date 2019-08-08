إغلاق باب رحيل كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي

تم إغلاق باب عودة البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، بعد تعثر مفاوضات ضمه إلى توتنهام هوتسبير.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كوتينيو لن يعود إلى الدوري الإنجليزي هذا الصيف، بعد انتهاء المفاوضات مع توتنهام دون الوصول إلى اتفاقبضم اللاعب.
وأوضحت أن إمكانية العودة إلى إنجلترا بالنسبة لكوتينيو أصبحت صعبة، خاصة وأن سوق الانتقالات الصيفية للكرة الإنجليزية سينتهي مساء اليوم الخميس.
وتابعت "اختيارات اللاعب أصبحت منحصرة بين الانتقال إلى الدوري الفرنسي وبالتحديد باريس سانجيرمان، أو العودة إلى الكاتشيو الإيطالي، حيث لعب كوتينيو من قبل لصفوف إنتر ميلان، كما أن هناك الدوري الألماني، ولكن بايرن ميونخ لم يبد أي اهتمام بضم اللاعب".
وفي ظل الخيارات القليلة أمام اللاعب، فمن الممكن أن يستمر في صفوف برشلونة بالموسم المقبل، على الرغم من عدم مشاركته بشكل مستمر الموسم الماضي، وكذلك توتر علاقته بجماهير البرسا.
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