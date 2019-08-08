إشهار الاتحاد المصري للـ"ميني فوتبول"

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرار إشهار الاتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" برئاسة أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد، ويشغل أحمد سمير منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للميني فوتبول ورئيس لجنة من أهم لجانه وهي لجنة التطوير والاستراتيجيات.

و"ميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات.

ولدت هذه الرياضة في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية، عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة

هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا ونائبه عربي هو التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الافريقي للميني فوتبول.

وتم تنظيم نسختين لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعام 2017 بتونس، ويضم الاتحاد الدولي للعبة 104 دول بينما يضم الاتحاد الأفريقي 23.

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وللعبة اتحادات قارية هي الاتحاد الأفريقي مقره بتونس ويرأسه التونسي أشرف بن صالحة، والاتحاد الأوروبي ومقره بالمجر و يرأسه البلغاري بوريسلاف ألكسندروف، والاتحاد الأسيوي ومقره بالهند ويرأسه الهندي ڤيتال شيرجاوتكار، واتحاد الأمريكتين الشمالية والجنوبية ومقره

المكسيك ويرأسه المكسيكي سيرجيو ديل ريو، واتحاد قارة أوقيانيا ومقره أستراليا ويرأسه الأسترالي ميجيل أنجل مارون، كما أن للعبة اتحاد عربي مقره العاصمة اللبنانية بيروت ويرأس اللبناني أحمد دنش.

وعن بطولات اللعبة يقام كأس العالم للعبة في الأعوام الفردية، بينما يقام كأس العالم للقارات كل عامين في الأعوام الزوجية، وتقام بطولات الأمم لمنتخبات كل قارة في السنوات الزوجية، بينما تقام البطولات القارية للأندية في السنوات الفردية.

ويهدف اتحاد الميني فوتبول لنشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب الريفية والحضارية. كما يهدف الاتحاد لإخراج لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية حتى يصل بهم للمشاركة في البطولات الأفريقية بل وتحقيق الفوز بها للمشاركة في كأس العالم للأندية.