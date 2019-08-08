نيوكاسل يبرم صفقته الرابعة قبل الموسم الجديد

حصل نادي نيوكاسل يونايتد على توقيع إيميل كرافت، ظهير أيمن منتخب السويد، ونادي هلسنجبورج السويدي، في رابع صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأعلن نيوكاسل عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، عن حصوله على توقيع كرافت الذي ساهم في وصول منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، لينضم إلى صفوف الفريق بعقد مبدئي لمدة 4 سنوات.

وأبدى ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل سعادته بضم كرافت، مشدداً على أن اللاعب لديه خبرة، نظراً لخوضه أكثر من 20 مباراة دولية مع السويد، ولعب في دوري الدرجة الأولى بثلاث دول مختلفة.

Advertisements

فيما قال كرافت عقب انتقاله للفريق "عندما يرغب فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في التوقيع معك، بالطبع تصبح سعيدًا،

وأنا أعرف أن نيوكاسل نادٍ كبيرٍ، لذلك أنا سعيد للغاية للتوقيع هنا وأكون هنا الآن".

وواصل "إنها لحظة جيدة في مسيرتي المهنية لأخطو خطوة للأمام، لقد شعرت أن خطط نيوكاسل تناسبني تمامًا، لذلك اخترت الانضمام لصفوفه".

يذكر أن صفقة كرافت هي الرابعة لنيوكاسل هذا الصيف، بعد التعاقد مع آلان سان ماكسيمين، جولينتون و جيترو ويليامز، وقد تكون الأخيرة حيث ستنتهي فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا رسمياً في الخامسة من مساء اليوم الخميس.