إجازة سلبية للاعبي الإسماعيلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، لاعبى الفريق إجازة ثلاثة أيام خلال أيام عيد الأضحى للاحتفال وسطأسرهم.
حذر الجهاز الفنى لاعبيه فى الإفراط بتناول اللحوم خلال عطلة العيد، وأكد الجهاز الفنى أنه سيتم فرضغرامات على لاعبيه، حال ثبوت تعرضهم لزيادة فى الوزن، وهو ما يؤثر على لياقتهم البدنية بشكل كبير.
من المقرر أن يخضع لاعبو الدراويش لقياسات وزن عقب العيد للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات.
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