حرص محمد حمدي زكي المنضم حديثًا لصفوف الإسماعيلي قادمًا من سموحة على توجيه رسالة لجمهور الدراويش، بعد ساعات من إعلان انضمامه إلى الفريق.
ونشر زكي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة خلال توقيعه عقد الانضمام إلى الدراويش قائلًا :"شكرًا نادي الإسماعيلي وجمهوره العظيم علي مساندتهمالفترة الأخيرة وترحيبهم لتواجدي داخل واحد من أعرق الأندية المصرية".
وكان الدراويش أعلن بالأمس عن التعاقد مع حمدي زكي لمدة ثلاث مواسم، لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق البطولة العربية وبطولة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق لمحمد حمدي زكي عقب انتقاله للإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.