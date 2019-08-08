شاهد.. أول تعليق لمحمد حمدي زكي عقب انتقاله للإسماعيلي

حرص محمد حمدي زكي المنضم حديثًا لصفوف الإسماعيلي قادمًا من سموحة على توجيه رسالة لجمهور الدراويش، بعد ساعات من إعلان انضمامه إلى الفريق.

ونشر زكي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة خلال توقيعه عقد الانضمام إلى الدراويش قائلًا :"شكرًا نادي الإسماعيلي وجمهوره العظيم علي مساندتهم

الفترة الأخيرة وترحيبهم لتواجدي داخل واحد من أعرق الأندية المصرية".

وكان الدراويش أعلن بالأمس عن التعاقد مع حمدي زكي لمدة ثلاث مواسم، لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق البطولة العربية وبطولة الدوري الممتاز.