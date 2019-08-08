انضم نادي أستون فيلا إلى إيفرتون في سباق التعاقد مع ماركوس روخو، مدافع مانشستر يونايتد، لضمه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا مساء اليوم الخميس.
وذكرت صحيفة صن البريطانية أن أستون فيلا بات مهتم بضم روخو، وكذلك إيفرتون، في ظل إمكانية رحيل اللاعب صاحب الـ 29 عامًا عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد التعاقد مع هاري ماجواير.
وأوضحت "سيكون من السهل أن تحصل
وتابعت "منذ انتقال روخو إلى مانشستر يونايتد في 2014 قادمًا من سبورتنج لشبونة، لعب 113 مباراة مع الفريق، وهو رقم أقل من زميله سمولينج".
وأوضحت "من المنتظر أن يعتمد سولسكاير المدير الفني لليونايتد على سمولينج بجانب هاري ماجواير، في دفاع الشياطين الحمر الموسم المقبل، مما يضع روخو في أسف الترتيب بالنسبة للمدير الفني للفريق، والذي لم يظهر معه اللاعب الأرجنتيني سوى 3 مرات فقط، منهم مرتان على مقاعد البدلاء".
يذكر أن أستون فيلا الساعي للتعاقد مع روخو، يعد من أكثر الأندية التي أنفقت خلال موسم الانتقالات الحالي في أوروبا، حيث قام النادي بإنفاق ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني لدعم الفريق الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أستون فيلا يصارع إيفرتون لضم لاعب مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.