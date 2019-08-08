أستون فيلا يصارع إيفرتون لضم لاعب مانشستر يونايتد

انضم نادي أستون فيلا إلى إيفرتون في سباق التعاقد مع ماركوس روخو، مدافع مانشستر يونايتد، لضمه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا مساء اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة صن البريطانية أن أستون فيلا بات مهتم بضم روخو، وكذلك إيفرتون، في ظل إمكانية رحيل اللاعب صاحب الـ 29 عامًا عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد التعاقد مع هاري ماجواير.

وأوضحت "سيكون من السهل أن تحصل

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الأندية على خدمات، ماركوس روخو، على سبيل الإعارة على الأقل، في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للشياطين الحمر، وكذلك معاناته من الإصابات خلال الموسم الماضي".

وتابعت "منذ انتقال روخو إلى مانشستر يونايتد في 2014 قادمًا من سبورتنج لشبونة، لعب 113 مباراة مع الفريق، وهو رقم أقل من زميله سمولينج".

وأوضحت "من المنتظر أن يعتمد سولسكاير المدير الفني لليونايتد على سمولينج بجانب هاري ماجواير، في دفاع الشياطين الحمر الموسم المقبل، مما يضع روخو في أسف الترتيب بالنسبة للمدير الفني للفريق، والذي لم يظهر معه اللاعب الأرجنتيني سوى 3 مرات فقط، منهم مرتان على مقاعد البدلاء".

يذكر أن أستون فيلا الساعي للتعاقد مع روخو، يعد من أكثر الأندية التي أنفقت خلال موسم الانتقالات الحالي في أوروبا، حيث قام النادي بإنفاق ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني لدعم الفريق الموسم المقبل.