شاهد.. فرج عامر يوجه رسالة لمحمد حمدي زكي عقب انتقالة للإسماعيلي

حرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على توجيه الشكر للاعب الفريق السابق محمد حمدي زكي، عقب رحيله إلى الإسماعيلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

قال عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكرًا محمد حمدي زكي، لاعب سموحة الكبير في كرة القدم، الذي انتقل أمس إلى الإسماعيلي بعد أن قدم كل ما

لديه من مجهود بإخلاص وأمانة لخدمة نادي سموحة، ونتمنى له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة".

كان الإسماعيلي أعلن بالأمس عن التعاقد مع حمدي زكي لمدة ثلاثة مواسم، لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق البطولة العربية وبطولة الدوري الممتاز.