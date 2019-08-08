بقاء موستافي في آرسنال يعتمد على مدافع تشيلسي

أصبح موقف شكودران موستافي مدافع آرسنال الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مرتبطًا بالبرازيلي ديفيد لويز لاعب تشيلسي.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية أن آرسنال سيسمح لموستافي بالرحيل، في حال نجاحه في ضم ديفيد لويز مدافع تشيلسي، حيث تمرد اللاعب البرازيلي على البلوز للسماح له بالانتقال إلى الجانرز.

وواصلت "يمكن لموستافي النغادرة بشكل دائم أو على سبيل الإعارة، وقد تكون خطوته المقبلة في الدوري الفرنسي".

وأضافت أن أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال، يبحث عن ضم مدافع جديد، قبل غلق موسم الانتقالات، لتدعيم الدفاع بعد رحيل لوران كوتشيلني.

Advertisements

ولم ينل موستافي رضا جماهير آرسنال، منذ انتقاله إلى

الفريق في 2016 قادمًا من فالنسيا، خاصة وأن الموسم الماضي تلقى 51 هدفًا في الموسم الماضي، أكثر من وولفرهامبتون وإيفرتون وليستر سيتي.

وقد أبدى مشجعي آرسنال سعادتهم بخبر احتمالية رحيل موستافي، حيث كتب أحدهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحيل موستافي كان حلمًا".

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية، في إنجلترا، سيتم إغلاقه في الخامسة من مساء اليوم الخميس، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري الإنجليزي، غداً.