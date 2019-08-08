رياضة | نجم اليوفينتوس يصدم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم اليوفينتوس يصدم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفية إنجليزي اليوم الخميس عن فشل انتقال النجم الارجنتيني ديبالا لاعب اليوفينتوس الى توتنهام الانجليزي في الانتقالات الصيفيى الحالية.

ووفقاً لشبكة "بي بي سي" قد أعلنت عن فشل ضم فريق توتنهام للنجم الارجنتيني وجاء لعدة أسباب يأتي من أبرزها الراتب الضخم الذي طلبه ديبالا.

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وأكدت الصحيفة البريطانية"ديلي ميل" أيضاً على رغبة ديبالا في الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني مما يعني أنه سيبصح الأعلى أجرًا أسبوعيًا في الدوري الانجليزي.

وأيضا عودة إدارة اليوفي في قرارها بشأن مستقبل ديبالا حيث قررت التمسك باللاعب نظرًا لاعتباره من الأعمدة الأساسية رفقة اليوفينتوس.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن استعداد إدارة توتنهام في تقديم عرض مالي يقدر بـ69 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو) للحصول على خدمات صاحب ال25 عام.