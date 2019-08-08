رياضة | إيقاف مهاجم المنتخب البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف مهاجم المنتخب البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إيقاف البرازيلي جابرييل جيسوس لمدة شهرين، بعد طرده في المباراة النهائية لكوبا أمريكا الشهر الماضي.

وسجل جيسوس، 22 عاما، هدفا وصنع آخر قبل أن يتعرض للطرد خلال المباراة التي فازت فيها البرازيل على بيرو 3/ 1 في نهائي كوبا أمريكا، على ملعب ماراكانا في السابع من تموز/يوليو الماضي.

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واحتج جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل غير لائق على الحكم التشيلي روبرتو توبار بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وأكد كونميبول في بيانه أن الإيقاف سيسري لمدة شهرين على جيسوس، سواء في المباريات الودية أو الرسمية مع المنتخب البرازيلي.

كما قرر كونميبول تغريم جيسوس 30 ألف دولار مع منحه مهلة لمدة أسبوع واحد للاستئناف ضد العقوبة.