رياضة | حالة وحيدة تمنح ريال مدريد صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة وحيدة تمنح ريال مدريد صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية عن الحالة الوحيدة التي قد تعجل بانتقال نيمار إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كارلو كاريبو نائب مدير صحفية الماركا الإسبانية: الخطوة الأولى لمعرفة ما إذا كان ريال مدريد يحاول حقًا التوقيع مع نيمار هي معرفة ما إذا كان السوق الإنجليزي سوف يُغلق وبوغبا مازال في اليونايتد.. ففي حال تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي لن يكون هناك تعاقد مع البرازيلي، أما في حالة نسيان صفقة بوجبا سيوقع نيمار للريال.

وارتبط نيمار في الساعات الأخيرة بالانتقال لريال مدريد بعدما فتح بيريز رئيس النادي مفاوضات رسمية مع ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان.