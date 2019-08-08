رياضة | حارس برشلونة يفاجئ كوتينيو

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علق البرازيلي نيتو حارس مرمي فريق برشلونة الإسباني على رحيل كويتينو عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نيتو في تصريحاته اليوم: كوتينيو موضوع لست أنا من يجب أن يتحدث عنه، لكن على الجانب الشخصي، أود أن أقول أنني أُصلي حتى يبقى كوتينهو معنا، هو صديق وشخص لا يُصدق، وأود أن أكون معه لفترة طويلة، لكن رأيي لن يغير شيء.

واضاف: حيث يذهب برشلونة يتواجد الكثير من الناس، من المهم أن يكون الناس في مكان قريب، إنه جزء من عملنا أن نستمتع بالبهجة مع الجماهير.

وتابع: أشعر أنني بحالة جيدة، لقد تكيفت بشكل جيد. مع لاعبين من هذا المستوى كل شيء أسهل، أنا سعيد.