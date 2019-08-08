رياضة | النجم الساحلي يراسل الأهلي من أجل حل أزمة كوليبالي "الهارب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يراسل الأهلي من أجل حل أزمة كوليبالي "الهارب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي النجم الساحلي التونسي بالإعلان عن مراسلته للنادي الأهلي من اجل الوصول لحل في أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي الهارب من القلعة الحمراء.

ويذكر أن في قبل الماضي هرب كوليبالي من النادي الأهلي، وادعى أنه تعرض للاضطهاد أثناء وجوده في مصر من المدرب حسام البدري وبعض اللاعبين.

وأعلن الحساب الرسمي للنجم الساحلي عبرموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنه راسل النادي الأهلي من أجل الوصول للحل مصيري في أزمته مع كوليبالي.

كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بتوقيع غرامة مالية على اللاعب الإيفواري تبلغ مليون و400 ألف دولار بعد تقدم الأهلي بشكوى ضد اللاعب بعد تأكد هروبه.