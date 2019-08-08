رياضة | طرد لاعبين من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرد لاعبين من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على فتح باب الرحيل أمام الثنائي معروف يوسف لاعب وسط الفريق وبهاء مجدي الظهير الايسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقرر الزمالك رفع اسم معروف يوسف وبهاء مجدي من القائمة المحلية ليتم التأكيد على أن الثنائي خارج حسابات الفريق بالموسم الجديد.

وضمت قائمة الزمالك للموسم الجديد كلا من : محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عنتر وأيمن حفني وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومصطفي محمد وعمر السعيد وأشرف بن شرقي. وقرر الزمالك رفع اسم معروف يوسف وبهاء مجدي من القائمة المحلية ليتم التأكيد على أن الثنائي خارج حسابات الفريق بالموسم الجديد.

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