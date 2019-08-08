رياضة | رسمياً.. ويستهام يضم هداف الدوري السويسري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ويستهام يضم هداف الدوري السويسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي ويستهام بالإعلان عن الحصول على خدمات ألبيان أجيتي المهاجم السويسري لاعب فريق بازل.

وتبعا ًلموقع ويستهام، فأن المهاجم السويسري وقع على عقدًا مدته أربعة أعوام حيث تقدر قيمة الصفقة مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

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كما أفادت تقارير صحفية صاحب الـ22 عام لديه إمكانية تمديد عقده مع ويستهام لمدة عامين آخرين.

ووفي الموسم الماضي استطاع ألبيان أجيتي أن يسجل 21 هدفًا ويصنع 11 تمريرة حاسمة في 43 مباراة الموسم الماضي مع بازل في جميع البطولات.

يذكر أن تعاقدات "المطارق" خلال الصيف الحالي كانت قوية من خلال التعاقد مع المهاجم الفرنسي صاحب الأصول الإيفوارية سيباستيان هالر القادم من صفوف أينتراخت فرانكفورت بجانب الإسباني بابلو فورنالس القادم من صفوف فياريال.