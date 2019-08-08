رياضة | أفيس البرتغالي يشكو الزمالك بسبب "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفيس البرتغالي يشكو الزمالك بسبب "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مسؤولو نادي أفيس البرتغالي، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد الاتحاد المصري ونادي الزمالك، لعدم إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، حتى هذه اللحظة.

وكان الاتحاد المصري امتنع عن إرسال بطاقة اللاعب الدولية، بناءا على تعليمات من نادي الزمالك، والذي يؤكد صحة تعاقده مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وتمرد كهربا على ناديه وطالب بفسخ عقده، والتأكيد على بطلان تعاقده مع الفريق لعدم توثيقه خلال ثلاثة أشهر بالجبلاية، كما تنص لوائح الفيفا.

وأعلن أفيس البرتغالي نهاية الشهر الماضي عن التعاقد مع كهربا صانع ألعاب الزمالك، لمدة عاميين مقبليين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.