رياضة | "الهارب كوليبالي" يظهر لأول مرة في تدريبات النجم الساحلي

بعدما أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع نادي النجم الساحلي في شهر مايو الماضي، ظهر لأول مرة، الإيفواري "سليماني كوليبالي" الهارب من النادي الأهلي في تدريبات نادي النجم الرياضي الساحلي، ليبدأ اللاعب مسيرته مع الفريق التونسي والتي من المتوقع بأن تستمر لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأوضحت التقارير الصحفية، بأن عودة كوليبالي للتدريبات تأتي بعد تعافيه بشكل نهائي من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المشاركة في المباريات والتدريبات طلية الفترة الماضية ومنذ توقيعه لنادي النجم الساحلي التونسي.

ويذكر بأن "كوليبالي" كان قد هرب من صفوف النادي الأهلي في موسم 2016-2017، وذلك بعد مرور 5 شهور فقط من التعاقد معه، وخرج لوسائل الإعلام وقال بأنه قد تعرض للإضطهاد من جانب أعضاء الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة "حسام البدري"، ولكن الفيفا بعدها وقع غرامات مالية وصلت لنحو مليون و436 ألف دولار على اللاعب ولصالح النادي الأهلي.