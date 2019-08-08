رياضة | صفقة الموسم.. صراع خليجي على "نجم الأهلي" واللاعب يقترب من تحديد وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الموسم.. صراع خليجي على "نجم الأهلي" واللاعب يقترب من تحديد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية، بأن 3 أندية خلجية تتصارع من اجل الحصول على توقيع اللاعب "تيسير الجاسم" نجم منتخب السعودية ونادي أهلي جدة السابق، وهذا قبل نحو أيام قليلة من غلق باب الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير، بأن نادي الوحدة الإماراتي ومواطنه نادي العين يرغبان في الحصول على خدمات "الجاسم"، وهذا بالإضافة إلى حصول اللاعب على عرض رسمي من قبل نادي "الكويت الكويتي" والذي بدأ يتخذ خطوات إيجابية للغاية فيما يتعلق بالتوقيع مع اللاعب، ولكن يبدو بأن "الجاسم" يريد خوض التجربة في الدوري الإماراتي خلال السنة المقبلة، لذا فإن الوحدة والعين هما الأقرب بالنسبة لنجم المنتخب السعودي.

ويذكر بأن الجاسم "35 عام" كان قد أعلن عن رحيله عن صفوف النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد 5 سنوات كاملة قضاها داخل صفوف "الراقي".