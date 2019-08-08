رياضة | لاسارتي يحذر لاعبي الأهلي من بطل جنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحذر لاعبي الأهلي من بطل جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد عدة جلسات مع لاعبيه خلال الساعات الماضية، وقبل بداية مشوار الفريق الإفريقي.

وحذر لاسارتي، لاعبيه من الاستهانة بقوة الخصم أو التقليل من مجهوداته، وضرورة اللعب بشكل قوي لحصد الفوز، والعبور للأدوار المقبلة من البطولة.