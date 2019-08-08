رياضة | "أحمد موسى" ينضم لتدريبات النصر.. والكشف عن حقيقة رحيله

أصبح من المقرر بأن يصل الدولي النيجيري "أحمد موسى" إلى صفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم صباح اليوم الخمس الموافق 8 أغسطس الجاري إلى الرياض، وذلك بعدما أنتهت الأجازة التي تحصل عليها اللاعب من قبل الجهاز الفني للقريق بقيادة البرتغالي "روي فيتوريا"، وهذا بعدما شارك اللاعب في بطولة أمم أفريقيا 2019، وتحصل على المركز الثالث رفقة منتخب بلاده نيجيريا.

وأكدت التقارير الصحفية، بأن الجهاز الفني للنادي قد أعد برنامج تأهيلي بالكامل لأحمد موسى، وذلك من أجل تجهيز اللاعب للمشاركة في المباريات المقبلة، وستكون البداية مع مباراة "ضمك" في الجولة الأولى لدوري المحترفين في الموسم الجديد والذي ينطلق يوم 22 أغسطس الجاري.

ويذكر بأن "أحمد موسى" كان قد تلقى عدة عروض من أندية خارج المملكة العربية السعودية وبالتحديد من تركيا، ولكن يبدو بأن إدارة النصر متمسكة ببقاء الدولي النيجيري في الفريق ولا نية لديها للتنازل عن خدماته.