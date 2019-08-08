رياضة | عموري يكشف عن ناديه الجديد.. ويوجه رسالة لجماهير الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عموري يكشف عن ناديه الجديد.. ويوجه رسالة لجماهير الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللاعب الدولي الإماراتي "عمر عبد الرحمن عموري" عن إنتقاله رسميًا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وهذا بعد موسم واحد لعب فيه "عموري" في صفوف نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي.

ونشر عبد الرحمن عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر في الساعات الماضية، وأعرب فيها عن خالص شكره وتقديره إلى إدارة نادي الهلال وإلى جماهير الزعيم في المملكة العربة، وذلك على الرغم من عدم إستمرار اللاعب مع النادي وحدوث إختلافات فيما يتعلق بعملية تجديد إعارته أو شراءه من قبل نادي الهلال.

وكتب "عموري" هذه التغريدات قائلًا: "أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء، يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق، كما أود أن أوجه كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن انساكم ابدا وانتم في القلب".