رياضة | قبل أن يلمس الكرة.. ريال مدريد يضحي بالوافد الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل أن يلمس الكرة.. ريال مدريد يضحي بالوافد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، منذ قليل، أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو، سينتقل إلى فريق بلد الوليد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكره برنامج "El Chiringuito TV" الإسباني، فإن الياباني تاكيسوفا كوبو، سينتقل إلى فريق بلد الوليد على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ومن الجدير بالذكر ان الأسطورة رونالدو نازاريو، رئيس بلد الوليد، قد نجح بإقناع ريال مدريد بالتخلي عن كوبو، علماً أن اللاعب كان قد أنتقل الى ريال مدريد قبل عدة أسابيع في صفقة مجانية.