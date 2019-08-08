رياضة | محمد النني يهرب من جحيم إيمري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد النني يهرب من جحيم إيمري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال والمنتخب المصري الرحيل عن فريقه اللندني الجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستقر النني على على الانتقال لنادي جالطة سراي التركي والذي ابدي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب من أجل الهروب من جحيم أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال.

واعتمد إيمري خطته في أرسنال دون إدراج اسم محمد النني في التشكيل ويبدو وأن المدرب لا يريد الاعتماد على اللاعب في الموسم الجديد للاستمرار في استبعاده من الحسابات مثلما حدث في الموسم الماضي.