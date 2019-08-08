رياضة | آرسنال يتوصل لإتفاق من أجل ضم ديفيد لويز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يتوصل لإتفاق من أجل ضم ديفيد لويز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، مع فريق تشيلسي من أجل الحصول على خدمات البرازيلي المدافع ديفيد لويز.

ومن المقرر ان لويز سيقوم بالفحص الطبي في آرسنال اليوم في وقت لاحق، تمهيدًا للانتقال رسميًا الى الجانرز في صفقة تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني.

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وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى رغبة مدافع تشيلسي في الانتقال إلى آرسنال، كما أنه حصل على موافقة مدرب الفريق فرانك لامبارد لإتمام الصفقة.

وكان المدافع البرازيلي انضم إلى تشيلسي في 2011 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2014، ثم يعود مجددًا في 2016للنادي اللندني.