ديبالا يقترب من حسم انتقاله الى توتنهام

اشارت تقارير صحفية ايطالية الى ان المهاجم الارجنتيني لنادي ​يوفنتوس​ الايطالي ​باولو ديبالا​ اقترب من حسم انتقاله الى نادي ​توتنهام هوتسبيرز​. واكدت التقارير ان العلاقة بين توتنهام هوتسبيرز وديبالا تتطورت بشكل سريع خلال الايام القليلة الماضية. واصبح الطرفان على باب التوقيع على عقد ينقل الارجنتيني من تورينو الى لندن مقابل 75 مليون باوند. من جهة اخرى لفتت قناة BBC البريطانية الى ان السبيرز يسعى الى انهاء الصفقة اليوم قبل اغلاق باب ​سوق الانتقالات الصيفية​ قبل 24 ساعة من انطلاق ​الدوري الانكليزي الممتاز​.

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