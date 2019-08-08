أمين سر الأنصار ل: نحتفظ بحقنا في التعاقد مع الجنيدي

قال عباس حسن، أمين سر نادي الأنصار، اليوم الخميس، إن فريقه أعد العدة جيدًا للمنافسة على الألقاب.

ويستعد الأخضر لمواجهة الشباب الغازية في نصف نهائي كأس النخبة التنشيطية بعد تأهله على حساب النجمة (3-1) والإخاء (1-0).

وقال حسن في تصريحات خاصة ل، إن إدارة النادي تعمل بصمت كبير وبنّاء من حيث التعاقدات، حيث أن جميع صفقات الأخضر كانت بالتنسيق مع المدرب نزار محروس.

وأعلن عن هدية جديدة من رئيس النادي نبيل بدر، بالتعاقد مع نجم السلام زغرتا الفريدو جريديني لتعزيز خط دفاع الأخضر.



وأشار إلى أن خطة الاتحاد بالمشاركة ببطولة غرب آسيا تقاطعت مع تحضيرات الفرق، إذ أن معسكر الفريق سيكون بين شمال لبنان أو بقاعه، إذ أن فكرة إجراء معسكر خارجي غير واردة في ظل غياب معظم المحترفين.

وأكد حسن، أن التجديد لقائد الأنصار معتز بالله الجنيدي أصبح بحكم المنتهي، بعد قرار الاتحاد بإعطاء الحق للنادي وإلزام نادي النجمة بدفع 100 ألف دولار حال أراد التعاقد معه.

وختم أن النادي الأخضر سيرسل خطابًا خلال يومين إلى اتحاد الكرة باعتماد ملعبه الرسمي لموسم 2019-2020، إذ أن ملعب بيروت البلدي غير جاهز حتى اللحظة، وسيكون ملعب طرابلس الخيار الصائب ولا مخاطرة باللاعبين على المستوى الفني.

