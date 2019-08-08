- 1/2
- 2/2
ويستعد الأخضر لمواجهة الشباب الغازية في نصف نهائي كأس النخبة التنشيطية بعد تأهله على حساب النجمة (3-1) والإخاء (1-0).
وقال حسن في تصريحات خاصة ل، إن إدارة النادي تعمل بصمت كبير وبنّاء من حيث التعاقدات، حيث أن جميع صفقات الأخضر كانت بالتنسيق مع المدرب نزار محروس.
وأعلن عن هدية جديدة من رئيس النادي نبيل بدر، بالتعاقد مع نجم السلام زغرتا الفريدو جريديني لتعزيز خط دفاع الأخضر.
وأشار إلى أن خطة الاتحاد بالمشاركة ببطولة غرب آسيا تقاطعت مع تحضيرات الفرق، إذ أن معسكر الفريق سيكون بين شمال لبنان أو بقاعه، إذ أن فكرة إجراء معسكر خارجي غير واردة في ظل غياب معظم المحترفين.
وأكد حسن، أن التجديد لقائد الأنصار معتز بالله الجنيدي أصبح بحكم المنتهي، بعد قرار الاتحاد بإعطاء الحق للنادي وإلزام نادي النجمة بدفع 100 ألف دولار حال أراد التعاقد معه.
وختم أن النادي الأخضر سيرسل خطابًا خلال يومين إلى اتحاد الكرة باعتماد ملعبه الرسمي لموسم 2019-2020، إذ أن ملعب بيروت البلدي غير جاهز حتى اللحظة، وسيكون ملعب طرابلس الخيار الصائب ولا مخاطرة باللاعبين على المستوى الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين سر الأنصار ل: نحتفظ بحقنا في التعاقد مع الجنيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.