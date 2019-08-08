ميلان يقبل عرض الذئاب لفرانك كيسي

ينجز نادي ​وولفز​ اليوم صفقة مع لاعب وسط ​ميلان​، ​فرانك كيسي​.

وتفيد تقارير صحافية بأن الناديين اتفقا على رسوم لاعب خط وسط ​ساحل العاج​.

فقد وافق ميلان على عرض بقيمة 25 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت. وسوف يعتمد الآن على موافقة كيسي على الاتفاق مع الذئاب قبل السفر إلى ​إنكلترا​ لإجراء فحص طبي.

ويريد كيسي، الذي يكسب حاليًا 2.8 مليون يورو في الموسم، راتباً سنوياً جديداً قدره 4 ملايين يورو.