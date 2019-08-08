ميلان يقبل عرض الذئاب لفرانك كيسي

ينجز نادي وولفز اليوم صفقة مع لاعب وسط ميلان، فرانك كيسي.
وتفيد تقارير صحافية بأن الناديين اتفقا على رسوم لاعب خط وسط ساحل العاج.
فقد وافق ميلان على عرض بقيمة 25 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت. وسوف يعتمد الآن على موافقة كيسي على الاتفاق مع الذئاب قبل السفر إلى إنكلترا لإجراء فحص طبي.
ويريد كيسي، الذي يكسب حاليًا 2.8 مليون يورو في الموسم، راتباً سنوياً جديداً قدره 4 ملايين يورو.
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