مقتل قائد ألتراس نادي لاتسيو الإيطالي

أعلن موقع فوتبول إيطاليا أن قائد ألتراس نادي لاتسيو الإيطالي فابريزيو فيشيتيلي والملقّب بـ"ديابوليك" لقي حتفه بعد تعرضه لإطلاف نار برأسه ليلة أمس في العاصمة الإيطالية روما.
وأشار الموقع إلى ان الجهة القاتلة لم تُعرف بعد، لكن من المرجّح أن تكون عصابة مخدرات هي من تقف وراء الحادثة حيث أوقف المغدور في السابق لقضايا تتعلق بالإتجار بالمخدرات.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة الديربي بين لاتسيو وروما في الجولة الثانية من الكالتشيو يوم 1 أيلول المقبل تكريما خاصا من قبل ألتراس لاتسيو لديابوليك، في المباراة الأولى للفريق على أرضه.
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