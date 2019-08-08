ساوثهامبتون يجدد عقد ريدموند

ونال ريدموند، 25 عاما، لقب أفضل لاعب في ساوثهامبتون لموسم 2018/ 2019، بعد تسجيله 9 أهداف في الستة أشهر الأخيرة من الموسم الماضي.
وقال ريدموند "سعيد حقا بتجديد عقدي، أتطلع إلى الموسم الجديد بكل قوة".
وأضاف "أشعر بقدرتنا على النجاح واتمنى أن تكون السنوات الأربع المقبلة جيدة بالنسبة لي".
وانتقل ريدموند إلى ساوثهامبتون في 2016 قادما من نورويتش.
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