شكرا لقرائتكم خلال أيام.. مدافع الإفريقي التونسي يصل القاهرة للتوقيع للاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، التونسي بلال العيفة، مدافع فريق الإفريقي، لإنهاء إجراءات انتقاله لصفوف نادي الاتحاد السكندري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم دفاع زعيم الثغر.



بلال العيفة

وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات مكثفة، بين مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، مع بلال العيفة، وإدارة نادي الإفريقي التونسي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



بلال العيفة

ويسعى الجهاز الفنى للاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف، لتدعيم خط الدفاع وتعويض العجز الناتج عن انتقال محمد بازوكا، مدافع الفريق لصفوف الإنتاج الحربي، خلال الموسم الكروي الجديد.



بلال العيفة

وشهدت مفاوضات الاتحاد السكندري، مع المدافع التونسي، ترحيب من جانب اللاعب بإتمام صفقة انتقاله لقلعة زعيم الثغر، بالموسم الجديد، وفور وصوله إلى القاهرة سيتم وضع الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة وتوقيعه العقود بشكل رسمي.