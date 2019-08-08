شكرا لقرائتكم تدريبات إضافية لمدبولي وبيكيتي في الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي ثنائي الإسماعيلي الجدد الغينى بيكيتى سيلفا وأحمد مدبولى تدريبات إضافية تحت إشراف التونسى أكرم علياوى مخطط الأحمال. تعاقد الإسماعيلي مع الغينى لصفوف سيلفا الشعلة السعودى بينما تم التعاقد مع مدبولى من نادى الزمالك . ومن المقرر أن ينتظم اللاعبان عقب خوضهما التدريبات المنفردة في التدريبات الجماعية مع باقى زملائهما بالفريق ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد. Advertisements ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل . وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

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