شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة منتخب سيدات السلة المشاركين فى كأس الامم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لمنتخب سيدات السلة، بقيادة إيهاب الألفى، على قائمة اللاعبات المقرر مشاركتهن فى بطولة كأس الامم الأفريقية، و التى تقام فى الفترة من 10 الى 18 أغسطس الجارى، والمقرر استضافتها فى السنغال .

وجاءت قائمة المنتخب فى البطولة كل من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، هالة مصطفى .

Advertisements

ويضم الجهاز الفني إيهاب الألفى مديرا فنيا، وطارق صبحى مدرب عام، محمد شوقى مدرب، محمد جمال مخطط أحمال، وياسمين الكيلانى طبيبا، بالإضافة إلى مشيرة إسماعيل مدير إدارى .

ولعب المنتخب العديد من الوديات مع كل من أنجولا و كوت ديفوار و السنغال، وخسرها فى غيباب ميرال أشرف التى كانت تعانى من الإصابة .